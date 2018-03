Multitudinària (i dividida) manifestació feminista pels carrers de Vic

La majoria de botigues han obert. Foto: Albert Alemany

La divisió també es palpava durant els parlaments. Foto: Albert Alemany

La manifestació pels carrers de Vic Foto: Albert Alemany

Manifestació multitudinària a Vic. Gairebé dues mil persones han recorregut els carrers de la ciutat per exigir millores en els drets de les dones. Però també ha estat una manifestació dividida. La marxa que ha començat a la plaça de l'Estació ha estat encapçalada per les entitats feministes d'Osona, com són La Fetillera, Som Dones, Adona't i la Xinxa. De fet, aquestes han estat les organitzadores de la concentració que apostava per una vaga "laboral, de consum, de cures i educativa" de 24 hores.La mobilització, sense precedents a escala mundial, reivindicava, entre altres, lluitar contra la bretxa salarial, la feminització de la pobresa i alhora les tasques no remunerades que pateixen les dones respecte als homes.A darrere i en una altra columna, hi havia els dos sindicats majoritaris (CCOO i UGT) que han optat per fer una aturada de 2 hores. Aquest és el temps aproximat que les dones estan treballant gratuïtament perquè els salaris no són igualitaris.La divisió s'ha pogut palpar també en els càntics: "vaga general, feminista i radical", deien unes; mentre que en l'altra columna se sentia: "ens plantem, ja n'hi ha prou". Amb tot, el crit "sense dones, no hi ha revolució" ha estat unànime.La marxa ha acabat a la plataforma del passeig de Vic, on els col·lectius feministes han llegit un manifest on remarcaven la importància de fer vaga 24 hores, fent èmfasi en el treball de cures per "donar visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer".Després de la lectura, han explicat que desconvocaven la vaga i han passat el micròfon als representants de CCOO i UGT, que entre alguns crits de "no teniu vergonya" i que el micro, de cop, no ha funcionat, no han pogut parlar. En aquest punt s'han dissolt la -doble i dividida- manifestació.Aquesta divisió ja s'ha pogut palpar aquest migdia a la plaça de Vic quan hi ha hagut doble concentració . D'una banda, hi havia els sindicats majoritaris, CCOO (Comissions Obreres) i UGT (Unió General de Treballadors); i de l'altra, els col·lectius feministes, la COS, CGT i el SEPC. Precisament, aquest grup, des de les 5, ha organitzat piquets informatius en grans empreses, polígons i supermercats.