Roda de Ter estrenarà un festival acústic i de proximitat de cantautors pel maig

El cartell del nou festival

L' Ajuntament de Roda de Ter organitzarà la primera edició d' EN CANTA , un festival de petit format de cantautores i cantautors. Serà els dies 11, 12 i 13 de maig. Tal com explicava la regidora de Cultura, Cesca Costa, durant la roda de premsa, es tracta d'un festival "fresc i innovador" que promociona "diferents indrets del poble". En aquest sentit, des de l'àrea de cultura, Jaume Salés, apuntava que es tracta d'un format "de música en directe, el màxim d'acústic possible i pròxim al públic".El cartell està format per Roger Mas, Maria Rodés, Marion Harper, Roger Usart, Matthew McDaid, Lu Rois, Guillem Roma i el rodenc Guillem Ramisa. Per exemple, Harper tocarà a l'Esquerda de Roda on donarà "una nota electrònica del festival", deia Salés. De fet, la programació és molt diversa i els seus escenaris seran poc convencionals. Es podran veure concerts a la Plaça Major de Roda de Ter, la Capella del Sòl del Pont o el Museu de l'Esquerda. Guillem Ramisa serà l'encarregat de donar el tret de sortida al festival. La primera edició compta amb un pressupost de 5.000 euros.