​L'APM? de Catalunya Ràdio, a la UVic aquest divendres

L'equip de l'APM de Catalunya Ràdio

L' APM de Catalunya Ràdio visita aquest divendres la UVic . El programa que presenta Xavi Cazorla emetrà des de l'Aula Magna del Campus Torre dels Frares de les 12 a la 1 del migdia. La majoria de personatges de l'APM desembarquen a Vic per donar a conèixer tota l'actualitat del dia i per saber què és el que més ràbia els fa als estudiants de la UVic. No hi faltaran els col·laboradors Oriol Dalmau, Jordi Asturgó i Montse Barcon.Amb aquesta visita al campus de Vic, l'"APM?" enceta la segona etapa d'una gira per diverses universitats catalanes que va començar al campus de Terrassa el divendres 23 de febrer i que a l'abril els portarà a Barcelona.