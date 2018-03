Més de 200 alumnes de Torelló participen a la Festa de l'Arbre

Els alumnes de Torelló celebrant la festa de l'arbre. Foto: Aj. de Torelló

Aquest dijous, més de dos-cents alumnes de les escoles de cicle inicial de Torelló van participar de la Festa de l’Arbre 2018, que s’ha dut a terme a la zona del Santuari de Rocaprevera, amb organització de l’Àrea de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Torelló Tal com explica l’Ajuntament en una nota es van fer tres activitats per grups. Una era la pujada al Puig de les Tres Creus on la Núria Sellarès del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis va explicar les característiques de l’entorn del municipi, els rius, els boscos i tot el que es veu des del mirador privilegiat del Puig de les Tres Creus.Mentrestant els altres grups van esmorzar i participar en la segona activitat, que consistia en l’observació d’unes caixes niu penjades a la zona de davant de santuari. L’activitat es va completar amb una xerrada sobre els ocells, el bosc i com s’han de gestionar aquestes caixes-niu.Finalment, per tancar la jornada, els jardiners van plantar dues alzines a la zona enjardinada de sota el santuari amb l’ajuda de tots els nens i nenes, els quals han ajudat a tapar el forat amb les pales i han cantat la cançó Tinc un arbre amic.Per altre cantó, dimarts passat es va fer la Festa de l’Arbre a les llars d’infants del municipi. A la llar d’infants la Cabanya, una trentena de nens de P2 van sortir a l’exterior de l’escola per plantar una alzina a la zona enjardinada del costat del centre, i els jardiners els van explicar quines eines fan servir i com s’ha de plantar un arbre, aprofitant que treballaven els oficis.A la llar d’infants Blancaneus, una quarantena de nens i nenes van plantar, amb l’ajut dels jardiners de Torelló, 10 llorers per acabar la tanca vegetal que han anat ampliant els darrers anys.