Doble protesta a la plaça Major de Vic per la vaga feminista

La concentració d'aquest migdia a Vic Foto: Albert Alemany

La plaça Major de Vic s'ha tenyit de lila aquest migdia amb unes 800 persones, però amb dos focus d'atenció. D'una banda, hi havia els sindicats majoritaris, CCOO (Comissions Obreres) i UGT (Unió General de Treballadors), que proposen una aturada de dues hores en els diferents torns."Dues hores, un minut i 36 segons és el temps que les dones estan treballant gratuïtament perquè els salaris no són els mateixos", deia Estivalis Pous, delegada de Comissions, remarcant que era una "manera simbòlica de reivindicar aquesta lluita"."CCOO i UGT han contraprogramat una aturada de dues hores pactada amb la patronal", en la qual "no tenen en compte les cures, el sector estudiantil ni el consum", deia una de les representants del comitè de la vaga feminista a Osona. En aquest sentit remarcava que "no només el treball productiu és qui sustenta el sistema".La portaveu explicava que la vaga de 24 hores està convocada pels col·lectius feministes, persones a títol individual i que tenien el suport de la COS (Coordinadora Obrera Sindical), CGT (Confederació General de Treball) i el SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans). Des de les 5, han organitzat piquets informatius en grans empreses, polígons i supermercats.A les 7 del vespre hi ha convocada una concentració a la plaça de l'estació des dels col·lectius feministes. Pous treia ferro a la picabaralla entre els dos sindicats: “No hi ha hagut desacord, el que plantegem és una lluita unitària cadascú des dels seus punts de vista”.Precisament, des de la COS, Montse Castañé criticava el silenci dels grans sindicats (CCOO i UGT) davant les condicions laborals de les treballadores de les càrnies. Des del comitè de la vaga feminista d'Osona, han organitzat una concentració aquest migdia davant l'escorxador Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga per les 28 persones acomiadades el passat febrer. "Els grans sindicats són els encarregats de firmar les condicions laborals precàries", criticaven.