​Torelló posa en marxa el procés participatiu per remodelar el camp de futbol del barri de Montserrat

L' Ajuntament de Torelló posa en marxa aquest dilluns el procés participatiu per remodelar el camp de futbol del barri de Montserrat. Del 12 al 18 de març, la ciutadania de Torelló podrà escollir quina de les quatre actuacions que es proposen cal prioritzar.Així ho van presentar aquest dimecres, l'alcalde, Santi Vivet, el regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis, David Forcada i la regidora de Participació Ciutadana, Núria Güell. Tal com expliquen en una nota, Vivet remarcava que el projecte s'ha pogut tirar endavant després que el Bisbat de Vic fes una cessió d'una part del terreny a l'Ajuntament per un termini de vint anys.El regidor d'Urbanisme David Forcada detallava les quatre propostes. La primera opció consisteix en la reforma de l'edifici dels antics vestuaris per adequar-lo com a local social del barri. La segona és l'adequació dels jardins d'accés, una zona de jocs infantils i de lleure i enjardinament. La tercera, la construcció d'una pista poliesportiva i d'un escenari adjacent. Finalment, la quarta proposta és l'adequació de la zona de petanca existent, amb nous accessos i enjardinament.Forcada assegurava que les propostes no són alternatives sinó que formen part d'un mateix conjunt; alhora, ha dit que les quatre propostes tenen un cost molt semblant, al voltant dels 150.000 euros.Podran votar totes les persones empadronades a Torelló i que tinguin més de 16 anys el dia de la votació. La votació serà telemàtica i, tal com explicava la regidora de Participació Ciutadana, Núria Güell, es podrà votar a través d'un formulari penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, només introduint el DNI i la data de naixement.Per qui no disposi d'Internet, l'Ajuntament habilitarà punts de participació a les oficines municipals de l'Espona i al Torelló Jove. També s'obrirà un punt de participació a la plaça de la Sardana, el dissabte 17 de març, de les 10 del matí a les 2 del migdia.Després del període de votació, la proposta que hagi aconseguit més suports serà la que es prioritzarà en el programa d'actuacions municipals per al 2018. La idea, segons els responsables municipals, és licitar i adjudicar l'obra tan aviat com sigui possible i fixar un termini d'execució que faci possible enllestir l'actuació la propera tardor.