Quantes dones hi ha a la política municipal d'Osona?

Representació de dones i política a Osona Alcaldesses a Osona:

- Vic: Anna Erra

- Els Hostalets de Balenyà: Anna Magem

- Sant Quirze de Besora: Rosa Vestit

- Santa Eugènia de Berga: Anna Franquesa

- Viladrau: Margarida Feliu

- Montesquiu: Elisabet Ferreres

- Alpens: Montse Barniol

- Sora: Janna Locher

- Tavertet: Lurdes Rovira



Municipis amb més regidores que regidors:

- Sant Quirze de Besora: 72,72% (8 dones i 3 homes)

- Prats de Lluçanès: 72,72% (8 dones i 3 homes)

- Malla: 66,66% (4 dones i 2 homes)

- Sobremunt: 66,66% (2 dones i 1 home)

- Sora: 60% (3 dones i 2 homes)

- Vilanova de Sau: 57,14% (4 dones i 3 homes)

- Orís: 57,14% (4 dones i 3 homes)

- Les Masies de Voltregà: 54,54% (6 dones i 5 homes)

- Sant Pere de Torelló: 54,54% (6 dones i 5 homes)

- Seva: 54,54% (6 dones i 5 homes)



Municipis que s’apropen a la paritat:

- Santa Eugènia de Berga: 45,45% (5 dones i 6 homes)

- Alpens: 42,86% (3 dones i 4 homes)

- Montesquiu: 42,86% (3 dones i 4 homes)

- Manlleu: 42,86% (9 dones i 12 homes)

- Sant Bartomeu del Grau: 42,86% (3 dones i 4 homes)

- Sant Boi de Lluçanès: 42,86% (3 dones i 4 homes)

- Tona: 41,66% (5 dones i 7 homes)

- Espinelves: 40% (2 dones i 3 homes)

- Sant Martí d’Albars: 40% (2 dones i 3 homes)

- Vidrà: 40% (2 dones i 3 homes)



Municipis amb més regidors que regidores:

- Centelles: 38,46% (5 dones i 8 homes)

- Roda de Ter: 38,46% (5 dones i 8 homes)

- Folgueroles: 37,5% (3 dones i 5 homes)

- Santa Eulàlia de Riuprimer: 37,5% (3 dones i 5 homes)

- Calldetenes 36,36% (4 dones i 7 homes)

- Gurb: 36,36% (4 dones i 7 homes)

- Sant Hipòlit de Voltregà: 36,36% (4 dones i 7 homes)

- Sant Julià de Vilatorta: 36,36% (4 dones i 7 homes)

- L’Esquirol: 36,36% (4 dones i 7 homes)

- Vic: 33,33% (7 dones i 14 homes)

- Viladrau: 33,33% (3 dones i 9 homes)

- Olost: 33,33% (3 dones i 6 homes)

- Perafita: 33,33% (2 dones i 4 homes)

- Sant Sadurní d’Osormort: 33,33% (1 dona i 2 homes)

- Sant Vicenç de Torelló: 33,33% (3 dones i 6 homes)

- Tavèrnoles: 28,57% (2 dones i 5 homes)

- Rupit i Pruit: 28,57% (2 dones i 5 homes)

- Balenyà: 27,27% (3 dones i 8 homes)

- Torelló: 23,53% (4 dones i 13 homes)

- Taradell: 23,08% (3 dones i 10 homes)

- Sant Martí de Centelles: 22,22% (2 dones i 7 homes)

- Tavertet: 20% (1 dona i 4 homes)

- Santa Cecília de Voltregà: 20% (1 dona i 4 homes)

- El Brull: 16,66% (1 dona i 5 homes)

- Lluçà: 14,28% (1 dona i 6 homes)

- Muntanyola 14,28% (1 dona i 6 homes)

- Oristà: 14,28% (1 dona i 6 homes)

- Les Masies de Roda: 0% (cap dona i 7 homes)

- Sant Agustí de Lluçanès: 0% (cap dona i 3 homes)

- Santa Maria de Besora: 0% (cap dona i 5 homes)

El 2017, Osona tenia 156.572 habitants, dels quals hi havia 78.480 dones i 78.092 homes empadronats, tal com informa l' Observatori Socioecònomic d'Osona . Aquestes xifres, que són pràcticament iguals, no estan reflectides a la política municipal de la comarca. Dels 50 ajuntaments d’Osona, només hi ha 9 alcaldesses, que representen un 18% del total.Pel que fa a regidores, només hi ha 10 municipis que les dones superen el 50% (entre equip de govern i oposició). Els dos municipis on hi ha més regidores són Sant Quirze de Besora i Prats de Lluçanès. En el cas de Sant Quirze, a més, també hi ha una dona com alcaldessa: Rosa Vestit; mentre que a Prats, per exemple, tot l’equip de govern està compost per dones amb Isaac Peraire al capdavant.D’altra banda, hi ha alguns municipis que no tenen representació femenina a l’Ajuntament. Es tracta de Les Masies de Roda (amb 7 regidors), Santa Maria de Besora (5) i Sant Agustí de Lluçanès (3). La llei electoral estableix criteris de paritat entre dones i homes per a l’elaboració de les llistes, on remarca que les persones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys del 40%. Aquesta norma té com a excepció els municipis de menys de 5.000 habitants. A Osona, només 7 municipis superen els 5.000 habitants: Vic, Manlleu, Torelló, Tona, Centelles, Taradell i Roda de Ter.Aquestes són algunes de les dades destacades: