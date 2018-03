Tensió al ple de Vic pel model de gestió de recollida de residus, el Mercat Municipal i l'antena de Sant Fidel

El regidor Serrat, durant el ple de Vic Foto: Josep M. Montaner

El ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest dimecres va estar marcat pel model de gestió de recollida de residus, el Mercat Municipal i l'antena del carrer de Sant Fidel. Un dels punts que va generar tensió va ser la pròrroga de contracte de gestió de recollida de residus a favor de l'empresa mixta VialnetVic SL, després que fracassés la implantació del porta a porta al nucli antic . Hi va votar a favor l'equip de govern (PDECat, Unió i el regidor no-adscrit, Benjamí Dòniga), Plataforma Vigatana i el regidor de Vic Per a Tots, Arnau Martí; ERC-Som Vic i Capgirem Vic, en contra.El regidor de Serveis, Toni Serrat, apuntava que quan es va posar en marxa l'empresa mixta es va fer un contracte per 25 anys amb blocs de pròrrogues, cada 8 anys. Amb la posada en marxa de la Llei de contractació pública europea d'aquí a pocs dies, l'Ajuntament de Vic ha hagut de prorrogar el contracte. Una opció que no va agradar als grups de l'oposició: Esquerra i Capgirem.Des d'Esquerra, Josep Lluís García, va remarcar la manca de "transparència", ja que "ens porten la pròrroga per 4 anys amb la intenció que en siguin 17". En aquest sentit, García apuntava que amb l'entrada en vigor de la normativa europea "no permetria aprovar-ho de la manera que es vol fer". En aquest sentit, titllava el dictamen com "un castell de cartes". "Només s'entén com a decisió política i de nul·la base ètica", deia."S'aprova uns dies abans d'una llei que pretén eliminar aquest model d'empreses mixtes", deia Joan Coma, de Capgirem Vic, remarcant que era "escandalós" allargar-ho 4 anys més "per tenir en compte la part privada". "És un enguany que s'hipotequi fins que comenci una altra legislatura", sentenciava el regidor.Per la seva banda, Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, explicava que era "una proposta que s'ajusta a dret" i que al seu parer hagués allargat la pròrroga a 8 anys. "L'empresa Vialnet funciona", deia, mentre remarcava que un cop descartat el porta a porta "toca la immediata renovació dels camions de recollida i de contenidors".De fet, la proposta inicial de pròrroga era de 8 anys, però per aconseguir el "sí" d'Arnau Martí es va rebaixar a 4. En aquest sentit el regidor remarcava que, tot i que ell hagués preferit 2 anys, el nou govern podrà planificar el model de gestió que vulgui. "Si consideren que això és il·legal, presentin al·legacions", deia Martí, en rebre crítiques d'Esquerra i Capgirem.Lligat a aquest aspecte, durant el ple també es va modificar el pressupost del 2018, amb els vots a favor de l'equip de govern i el regidor de Vic per a Tots, Arnau Martí. Es van modificar el destí de 500 mil euros en altres 13 accions. Entre aquestes, s'eliminava la partida destinada a la rehabilitació del Mercat Municipal de Vic i creant-ne una altra destinada a la compra de tres camions per a la recollida de residus (2 de càrrega lateral i 1 de la brigada) i contenidors.Joan Ballana, portaveu d'Esquerra, va qualificar que era "un dia trist" perquè es deixava morir el Mercat Municipal de Vic. "Totes les ciutats mitjanes vetllen per remodelar els mercats municipals", deia el republicà, mentre acusava l'equip de govern d'abandonar "l'oportunitat" de salvar l'equipament. En aquest sentit va proposar acollir-se a les meses de concertació de la Diputació de Barcelona, als seus plans pilots, o a la línia d'ajuts. "Els han posat els diners sobre la taula i han dit sempre que no", deia Ballana, sentenciant que abandonaven el mercat "a la deriva".Per la seva banda Joan Coma va qualificar-ho d'escàndol perquè s'intentava "colar un seguir d'actuacions" per "camuflar dos grans fracassos: l'adquisició de camions de residus que perpetuen l'actual model i s'elimina el pressupost del Mercat Municipal". En el primer punt, Coma va remarcar que s'estava "hipotecant la ciutat per no fer el porta a porta". Pel que fa al mercat, el cupaire apuntava que des del seu partit es va proposar utilitzar els espais buits de l'equipament per convertir-los en espais municipals per a entitats. Coma va acusar que l'espai de l'equipament aplanava el terreny "per a l'especulació urbanística".Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, també va votar en contra de la modificació del pressupost perquè es posava "la creu de defunció" al Mercat Municipal. Tot i això, Anglada es va mostrar satisfet per la partida destinada als camions: "ens alegrem que la recollida no s'implanti a Vic".Tant Esquerra com Capgirem van carregar contra el regidor de Vic Per a Tots Arnau Martí i van recriminar el seu vot a favor d'aquests dos dictàmens. Coma va acusar Martí de deixar-se "trepitjar pels socis de govern", tenint en compte el que posava al seu programa electoral. El regidor de Vic per a Tots, que té un pacte de governabilitat amb Anna Erra, va explicar que "la incapacitat de posar-nos d'acord fa que canviem del rumb d'algunes de les inversions importants".Ja que no s'havia arribat a un quòrum amb el mercat ni amb el porta a porta, "és responsable i és obligat que s'inverteixi en altres aspectes", deia. En aquest sentit, el regidor ecosocialista va apuntar que, quant al Mercat Municipal, "s'ha de pensar més enllà, en un mercat nou".Amb la posada en marxa de la llei de contractació pública, ple també va aprovar dissoldre i liquidar la societat mercantil SermuVic SLU (dictamen del qual tots els partits hi van votar a favor); i seguir prestant el servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic a l'empresa d'economia mixta MinsVic SL. La majoria hi va votar a favor, excepte Esquerra (abstenció) i Capgirem (que va votar en contra).Dos anys després que s'aprovés la moció de retirada de l'antena del carrer de Sant Fidel, el mastil segueix el mateix lloc. Així ho van reivindicar els veïns que es van concentrar al plenari de la ciutat fent palès el seu descontent. Esquerra, Capgirem i Vic Per a Tots van preguntar el govern a què es devia la demora. El cupaire Marc Barnolas reclamava a l'alcaldessa que hi havia el compromís de treure-la abans del Mercat del Ram de Vic, mentre criticava el reclam de Vic com a ciutat sostenible, mentre la radiació té efectes en la salut.Anna Erra va explicar que estaven esperant respostes, "però estem avançant". En aquest sentit, va remarcar que "no és tan ràpid" com ella voldria o com els veïns voldrien. L'antena s'havia de dividir en 4 ubicacions de la ciutat, però "se'ns ha encallat una confirmació". D'altra banda, també va criticar l'actitud de l'oposició que "sembla que només s'activin a cop de telèfon de la plataforma". "El govern ha estat molt sol en aquest camí", deia Erra, mentre explicava que no va tenir el suport de Capgirem ni Esquerra quan "ens hem trobat travats".Aquesta resposta no va agradar gens al republicà Joan Ballana: "no li puc permetre que digui que el govern s'ha trobat sol". Ballana apuntava que, tot i que una ubicació s'hagués alentit, "vol dir que encara n'hi ha res". "Telefònica pot treballar per treure aquest màstil" deia el regidor. "Derivar els fracassos de govern a l'oposició és molt injust", sentenciava.Cal destacar, però, que prèviament hi va haver tensió perquè l'alcaldessa de Vic va ajuntar els precs i preguntes sobre aquest tema en una sola intervenció, cosa que va molestar a Capgirem i Esquerra.El ple de Vic va aprovar per unanimitat les normes i la convocatòria per poder accedir a les ajudes per a l'execució d'arranjament i millores d'habitatges per destinar a lloguer social al nucli antic a la ciutat. Tal com remarcava el regidor d'Habitatge, Titi Roca, era un dictamen molt important. A partir de l'InVic, amb un pressupost de 100 mil euros, es rehabilitaran una trentena de pisos perquè hi puguin accedir "les famílies necessitades i també per als joves que els costa trobar pis", sobretot a "la ciutat antiga". Roca recordava que l'estudi de pisos buits en xifrava uns 3.000.D'altra banda, també es va aprovar -amb el vot en contra de Capgirem Vic- l'ampliació del servei de vigilància amb parquímetres a la zona de l'Hospital. Des d'Esquerra, Jaume Colomer, va remarcar que a l'ampliació de les places la zona verda i blava (103), "caldria sumar-hi l'ampliació de l'aparcament gratuït del Guillem de Montrodon.Per la seva banda, Marc Barnolas, de Capgirem Vic, explicava que hi havia més facilitats per accedir a equipaments mèdics privats, que es podria fer una zona d'estacionament rotatori i que trobaven excessiu el cost de 14 mil euros. El regidor de Serveis, Toni Serrat, va apuntar que abans de portar a terme els aparcaments, es va habilitar l'aparcament de Sant Miquel Xic i que continuava havent-hi carrers lliures d'aparcament. Amb aquesta ampliació "donem un cop de mà als residents".Pel que fa a les mocions, el ple de Vic va votar amb unanimitat la moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística, i en suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març. En el punt de l'escola, des de Capgirem, Katia Juncks va lamentar que des de l'equip de govern es convidés "al feixisme i al racisme a subscriure aquesta moció", fent al·lusió a Anglada.Pel que fa al suport a la vaga feminista, es va acabar presentant una moció conjunta a última hora, entre Esquerra, Capgirem i Vic per a Tots. Abans hi havia un text de cada grup. Tot i la negativa inicial de l'equip de govern perquè a la moció es parlava de "remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones", Capgirem va acabar retirant aquest punt.Per acabar, el regidor de Plataforma Vigatana va presentar una moció per entrar de franc a les piscines municipals en cas d'una onada de calor. Només l'equip de govern hi va votar a favor. De totes maneres, la moció va prosperar. Es van aprovar tots els dictàmens i totes les mocions. El ple va durar 4 hores.