El GDT denuncia la presència de bassals amb aigua residual contaminada a Manlleu

Un dels bassals amb aigua residual durant aquest març Foto: GDT

Un altre dels bassals contaminats Foto: GDT

El Grup de Defensa del Ter (GDT) ha denunciat davant de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) la presència d'uns bassals permanents d'aigua residual contaminada a tocar de l'empresa de compostatge Fervosa, a Manlleu. L'entitat explica que ja fa dos anys que van alertar als Agents Rurals i a l'ARC de la presència d'aquests bassals i lamenten que "malgrat l'empresa informa que ha pres totes les mesures de control requerides, segueix sense haver posat fi a la problemàtica".El col·lectiu explica que els bassals, que estan situats a la part inferior d'un marge, "podrien formar-se a través de filtracions que passen per la roca i acaben sobreeixint a sota del marge en forma de bassal". Per això, l'entitat creu que "pot haver-hi una afectació del subsòl, dels camps, de les aigües subterrànies de l'entorn i de la riera del Poquí, que es troba a uns 200 metres".Els darrers mesos el Grup de Defensa del Ter ha estat fent seguiment de l'estat dels bassals i ha analitzat una mostra del líquid amb un resultat "clarament contaminant amb alts continguts d'amoníac, compostos de nitrogen i demanda química d'oxigen". Per això, l'entitat ha tramitat de nou una denúncia a l'Agència Catalana de Residus. En aquest sentit, esperen que la denúncia serveixi per reobrir el cas i "poder trobar i aturar l'origen d'aquestes filtracions que afecten directament el nostre territori".