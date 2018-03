Llibertat amb càrrecs per al veí de Sant Hipòlit que va provocar l'accident mortal a la C-17

El jutjat d'instrucció número 1 de Vic va decretar llibertat provisional amb càrrecs, aquest dimarts, per al veí de Sant Hipòlit de Voltregà que va provocar l' accident mortal a la C-17, en el qual va morir una menor d'edat . Com a mesures cautelars, el jutge va acordar compareixences setmanals al jutjat, la retirada del permís de conduir i del passaport, i la prohibició de sortida del territori.Els delictes pels quals està oberta la causa són: homicidi imprudent, lesions per imprudència i conducció temerària sota els efectes de l'alcohol. Tal com explicaven els Mossos d'Esquadra en una nota, van intentar aturar l'acusat que circulava en contra direcció per la C-17 en dues ocasions, però va fer cas omís de les indicacions.Va acabar xocant frontalment contra un altre cotxe que circulava en el sentit correcte de la marxa. En aquest accident va morir la jove de Torelló. En van resultar ferits greus tres altres ocupants del vehicle. El conductor, de 40 anys, també va ser hospitalitzat i va ser sotmès a les proves de detecció alcohòlica i va donar una taxa de 0,62 mg/l.