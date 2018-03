La sisena edició del festival Cantilafont portarà Mishima al Lluçanès

El festival Cantilafont ha anunciat aquest dimarts que el cap de cartell de l'edició d'enguany serà Mishima per presentar el seu darrer disc Ara i Res (The Rest Is Silenci / Warner 2017). L'organització del Festival d'Arts del Lluçanès ja ha posat a la venda les primeres 200 entrades, a un preu de 5 euros. Sant Boi serà el sisè poble del Lluçanès que acollirà el festival, que enguany se celebrarà el proper 14 de juliol.De fet, cada any se celebra en un espai per descobrir el territori, "per transformar racons del Lluçanès que no són a la ment col·lectiva de tothom", han explicat des de l'organització. El certamen ofereix una proposta musical, d'arts escèniques i gastronomia de proximitat, apropant nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, a nivell nacional i internacional. Els detalls del cartell s'aniran desvetllant en els següents mesos.