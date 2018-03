Els homes hi participen? Quant dura?...: tot el que cal saber de la primera vaga feminista

Arrimadas: "No apoyaré la huelga feminista del #8Marzo por las reivindicaciones anticapitalistas que lleva el manifiesto que no me he leído." #ObjetivoMujerespic.twitter.com/O1Yx2cr2sR — El Protestófono 🎗️ (@elprotestofono) 4 de març de 2018

Aquest dijous tindrà lloc la primera gran vaga feminista a Catalunya. Una aturada que, com a novetat, tindrà la reivindicació dels drets de les dones com a nucli central. El ressò i suports aconseguits els darrers dies fan preveure que pot aspirar a tenir un èxit notable, però també és cert que la novetat fa que sorgeixin dubtes sobre com s'hi pot participar. Al cap i a la fi, la majoria de vagues s'han centrat fins ara en aturades al lloc de treball amb objectius laborals, amb les jornades del 3 d'octubre i 8 de novembre com a excepció, ja que nombrosos col·lectius van sumar-hi protestes vinculades al procés.Els interrogants poden anar a qüestions tan elementals com a qui hi està convocat. Una pregunta, de fet, sobre la qual tampoc no hi ha una resposta clara, però sí algunes indicacions i guies. Així mateix, alguns sindicats estan cridant a aturar l'activitat durant tot el dia i, en canvi, els majoritaris tan sols aposten per vagues parcials de dues hores. I què ocorre amb les dones de la llar que no tenen contractes laborals? I es pot aprofitar el dia per fer compres...? Mirem de respondre aquestes preguntes en deu punts.És una convocatòria de vaga general que tindrà lloc a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol el dijous, 8 de març. La crida la va impulsar la Comissió 8 de març, formada per un conjunt de col·lectius feministes, però els sindicats hi van haver de donar suport per gestionar el preavís de vaga i donar-li cobertura legal.El manifest de la jornada justifica la mobilització per protestar contra el patriarcat i pel conjunt de discriminacions que pateix la dona, tals com les violències masclistes, la concentració de les tasques de la llar en les dones, i la bretxa salarial i altres penúries laborals. També per reivindicar el dret a les pensions, l'acollida de dones migrades i el tancament dels centres d'internament d'estrangers, la despenalització de l'avortament, la formació afectivo-sexual als nens, la fi dels concerts a les escoles que segreguen per sexe, o la separació d'Església i estat.Els principals sindicats combatius del país com la CGT, la IAC (que inclou la USTEC), la Intersindical-CSC, la CNT i la COS han convocat vaga general per a tot el dia, a partir de la mitjanit de dimecres a dijous. Aquesta és la convocatòria secundada per la Comissió 8 de març, però, en canvi, CCOO i UGT consideren que és excessiva, en tractar-se de la primera experiència d'aquest tipus, i tan sols criden a fer aturades de dues hores (en la jornada de matí o de tarda). Sigui com sigui, si es decideix prendre part en alguna d'aquestes convocatòries, cal informar-se dels serveis mínims que cal complir, si es treballa en algun servei públic o imprescindible per a la comunitat.No, està convocada formalment com a vaga laboral perquè absentar-se del lloc de treball requereix d'una cobertura legal, però l'aturada també es concep com a vaga estudiantil (no anant a classe o estudiant), de consum (no gastant, ni comprant en comerços ni consumint en bars o restaurants) i, molt especialment, de cures i de treball domèstic.En aquest sentit, com que aquesta darrera tasca recau sovint en les dones, la convocatòria insta a que aquest dijous elles no s'encarreguin de dur els nens a classe, de fer les feines de la llar, de cuinar per a altres persones, o de cuidar familiars dependents o néts, per tal d'evidenciar com és de necessària la feina quotidiana no remunerada de les dones.Com que moltes treballadores de la llar no tenen regularitzada la seva relació laboral, no tenen el dret legal de fer vaga. Per això, les convocants insten a que, en aquesta casos, es facin veure penjant davantals dels balcons i finestres, per visibilitzar-se i mostrar la seva adhesió a la protesta. De fet, aquesta acció de penjar a fora alguna eina de treball serà segurament generalitzada, ja sigui amb un davantal o amb bolquers, olles o fregones.Així mateix, en el cas que una dona no pugui deixar de cuidar algunes persones dependents perquè no hi ha cap home que se'n pugui encarregar, les indicacions són que intenti sortir amb elles al carrer, amb un cartellet penjat on hi digui "Serveis mínims VagaFeminista8M". Si no poden sortir, poden penjar al Twitter una foto amb la persona a qui es cuida i amb el hashtag de la jornada, #8MJoFaigVaga, per deixar constància de l'adhesió, tot i la impossibilitat de fer efectiva l'aturada.No hi ha indicacions clares sobre si la convocatòria de vaga també es fa extensiva als homes que donen suport a les seves reivindicacions o només són les dones les qui estan cridades secundar-la. La convocatòria formal dels sindicats no pot fer distincions per sexe, ja que seria il·legal, però algunes portaveus de la Comissió 8 de març han demanat als homes que s'abstinguin de fer-ne ús per no buidar de contingut la protesta. En canvi, alguns fulls informatius oficials sí que deixen la porta oberta a que també facin vaga.En tot cas, el que està clar és que les protagonistes han de ser elles i, per això, on sí que hi ha consens és que, en aquelles feines on hi ha serveis mínims, els homes haurien d'oferir-se a cobrir-los perquè les dones puguin no treballar, així com ells també haurien d'encarregar-se durant tot el dia de fer les tasques de cures de les dones del seu voltant perquè puguin participar de les accions i mobilitzacions. És a dir, ells haurien de fer tota la feina laboral, de cures i de la llar que elles farien de forma quotidiana, perquè es poguessin centrar en les protestes durant la vaga. Si, garantit això, opten per treballar o no, ja depèn de cadascú.Una de les opcions per les que poden optar els homes és participar de les accions al carrer en el marc de la vaga, especialment les mobilitzacions organitzades el vespre. La principal manifestació es preveu a Barcelona i sortirà de la cruïlla d'avinguda Diagonal amb passeig de Gràcia, a les 18.30. Tindrà una capçalera només amb dones representants del moviment feminista, amb un carril lent al costat per a dones amb cotxets, bastons o cadires de rodes, i darrere, hi haurà un espai mixt (hi podran anar homes) per a la ciutadania i representants de partits, sindicats i societat civil. Al final, hi haurà un acte amb actuacions i cultura popular a la plaça de Catalunya, entre les 20h i les 22h.La jornada, però, tindrà altres convocatòries, com un esmorzar feminista a Poble Nou, a les 10h, manifestacions a les 19h que sortiran de la plaça del Vi de Girona i de la plaça Imperial Tarraco de Tarragona, o concentracions a municipis com Vilafranca, Reus o Valls. Així mateix, a les 8 del matí sortiran de les quatre capitals catalanes el que es coneix com a bicipiquets, una forma de protesta que consisteix en que un grup de ciclistes pedali a poca velocitat per a visibilitzar la vaga a les principals vies, en hores punta. Es recomana anar-hi amb armilles reflectants per fer-se veure i xiulets, botzines o timbres de bicicleta per fer soroll.No, ja que el manifest de la Comissió 8 de març inclou una referència als atacs que viu el país per part de l'Estat. El text denuncia que Catalunya pateix "una escalada de la repressió" que va prendre forma, per exemple, en "càrregues policials l'1-O amb denúncies d'agressions sexuals". Així, afegeix que les feministes estan "compromeses també en la defensa de la democràcia i de les llibertats" al país i entenen "que la criminalització i/o la judicialització de formes pacífiques de protesta social i reivindicació política també són formes de violència institucional" que cal denunciar. "Per això, denunciem l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i exigim la seva immediata suspensió", afegeix.De fet, com que aquest apartat va tenir cert ressò a l'Estat, la Comissió 8 de març estatal va referir-s'hi subratllant que respectava el dret de les plataformes territorials a ampliar el manifest comú i afegint reivindicacions particulars. Les feministes espanyoles, per tant, van avalar que les catalanes incloguessin la repressió estatal com un dels motius per secundar la vaga.A banda dels col·lectius feministes i els sindicats, aquesta vaga ha rebut el suport dels partits d'esquerres. Així, ERC, el PSC, Catalunya en Comú Podem i la CUP s'hi han adherit i els seus representants la secundaran a nivell català, mentre que el PSOE i Units Podem també ho han fet a nivell estatal. En tot cas, a nivell laboral, els socialistes catalans i espanyols tan sols avalen l'aturada de dues hores de CCOO i UGT, mentre que els altres partits criden a la vaga general.En canvi, el PP i Cs la refusen, mentre que JxCat o el PDECat no s'hi han referit. De fet, van ser molt comentats a les xarxes els arguments de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, per no secundar la convocatòria, ja que lamentava que s'hi barregessin "reivindicacions contra el sistema capitalista", tot i reconèixer que no s'havia llegit el manifest.A Catalunya i a l'Estat no hi ha precedents d'una vaga d'aquestes característiques, tot i sí que hi ha referents internacionals. El primer lloc on es va fer va ser a Islàndia, el 1975, quan les dones del país van secundar una aturada similar, tant a la feina com a la llar, amb un seguiment que els col·lectius feministes van situar en el 90%. El 8 de març de l'any passat, alguns països van intentar coordinar-se per repetir-ho a nivell global, però el seguiment va ser desigual, sobretot alt a l'Amèrica Llatina però sense repercussió a Catalunya. Aquest cop s'espera que la protesta s'estengui per uns 177 estats.Pel que fa a les convocatòries, els detalls de les reivindicacions o el seguiment de la jornada, el web oficial de la Comissió 8 de març és vagafeminista.cat , i el hashtag per estar a la última a les xarxes socials és #8MJoFaigVaga. Ara bé, pel que fa als detalls concrets dels drets i deures dels participants a la vaga laboral, els serveis mínims, les possibles vulneracions per part de l'empresa o altres aspectes a tenir en compte, val la pena adreçar-se a algun dels sindicats convocants o, en cas de disposar-ne, al comitè d'empresa o delegats de personal del lloc de treball.