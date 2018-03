La Diputació presenta el mapa del Patrimoni Cultural de l'Esquirol

Durant la presentació a l'Esquirol Foto: Diputació de Barcelona

L'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la L'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona va presentar la setmana passada el Mapa del Patrimoni Cultural de l'Esquirol a la sala de plens de l'ajuntament. Tal com expliquen en una nota de premsa, en total s'han inventariat 327 elements, dels quals el 64,5% correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 5,2% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), 6,1% documental (fons documentals i d'imatges), 14,1% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 10,1% natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars).

L'OPC realitza des de fa més de 18 anys els Mapes de Patrimoni Cultural dels municipis de la demarcació de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment, hi ha 157 municipis de la demarcació on ja s'ha elaborat el mapa i diversos més es troben en diferents processos de realització. La presentació va anar a càrrec de personal de l'OPC, juntament amb representants del mateix ajuntament, encapçalats per l'alcalde, Àlex Montanyà.