El Banc de Sang dedica una campanya a les dones donants

La campanya del Banc de Sang de la dona donant Foto: Cedida

El Banc de Sang i Teixits ha impulsat una campanya de donació dedicada a la "Dona que dona sang", amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora aquest dijous. La iniciativa tindrà lloc entre dimecres i divendres a 12 hospitals catalans, on hi haurà photocalls perquè les donants puguin fer-se fotos emulant el cartell de Rosie the Riveter i compartir-les a les xarxes.