​El bus exprés.cat incrementa un 31% la xifra de passatgers de Vic a Barcelona

La xarxa de busos d'altes prestacions exprés.cat , que desplega el Departament de Territori i Sostenibilitat, ha transportat l'any 2017 un total de 16,18 milions de viatgers, el que suposa un 58% més que l'any 2016, quan el nombre d'usuaris va ser de 10,26 milions. Aquest increment s'explica tant per l'augment de la demanda com per la posada en servei de noves línies.L'augment també es reflecteix en la línia e-12 Barcelona-Vic, que es va posar en marxa l'agost del 2015. Durant el 2017 ha transportat un total de 541.090 viatgers. Aquesta xifra representa un increment del 10% respecte de l'any 2016 i del 31% respecte a l'any anterior a convertir aquesta línia en exprés.L'any passat en van entrar en funcionament 6 línies, repartides per tot el territori, que s'afegien a les 30 que ja donen servei des de l'any 2012. L'increment mitjà de viatgers en aquests 36 corredors l'any 2017 ha estat del 9,6%.