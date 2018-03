Josep Maria Cervera serà proposat com a nou president de l'AMI

Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva i conseller nacional del PDECat, serà proposat aquest dimecres en una reunió de l'executiva a Santa Maria d'Oló (Moianès) per presidir l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), segons diverses fonts consultades per. Cervera assumiria d'aquesta manera el càrrec que va deixar vacant Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, el mes passat . Abans de Lloveras, la màxima responsabilitat de l'AMI la van tenir Josep Maria Vila d'Abadal, exalcalde de Vic i fundador de l'entitat, i Carles Puigdemont, que va deixar el càrrec quan va ser escollit com a president de la Generalitat a principis del 2016.Entre els noms que també han estat damunt la taula hi havia el de Josep Maria Corominas, alcalde d'Olot. Quan Lloveras va deixar la presidència -ja no es tornarà a presentar a l'alcaldia de Vilanova i la Geltrú i tornarà al sector privat-, el PDECat i ERC van mantenir reunions per veure com es mantenien els equilibris de poder dins l'entitat, i es va arribar a l'entesa que els nacionalistes mantindrien la presidència de l'entitat. L'executiva elevarà la proposta a l'assemblea, que es reuneix el dijous.A les vicepresidències s'hi mantindran representants d'ERC i la CUP. La vicepresidència primera de l'entitat recaurà en Annabel Moreno, d'ERC, una jove dirigent que va arribar a l'alcaldia d'Arenys de Mar l'any 2016 després d'una moció de censura. La segona seguirà en mans de la CUP, càrrec per al qual podria repetir Eudald Calvo, batlle d'ArgentonaL'AMI s'ha convertit en els últims anys en un dels catalitzadors del procés independentista al costat de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. En els últims temps ha estat en el punt de mira de la justícia espanyola, com també ho ha estat l'Associació Catalana de Municipis (ACM). De fet, tant Lloveras com Miquel Buch, expresident de l'ACM, estan sent investigats per la seva col·laboració en el referèndum. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ja va anar a declarar al Suprem i va quedar en llibertat.Aquestes complicacions judicials derivades de la implicació en el procés han condicionat el procés de selecció de noms, al capdavant del qual hi ha Cervera. Es tracta d'un dels promotors de l'AMI, la qual va impulsar al costat de Vila d'Abadal. El municipi que lidera, Port de la Selva, va ser un dels primers que es va declarar "moralment exclòs" de la Constitució després de la sentència contra l'Estatut.