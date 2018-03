El Collsacabra impulsa una nova fira de la muntanya sense Vic

L'Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit volen recuperar "l'essència" de la Fira del Llibre de Muntanya que fins fa uns anys se celebrava al Collsacabra. En declaracions a, l'alcalde de L'Esquirol, Àlex Montanyà, explica que d'ençà que la Fira es va traslladar a Vic, el 2013 , "va perdre l'essència". A més, "la muntanya és al Collsacabra, no a Vic", afegeix."Des de la primera edició vam donar-nos compte que hi havia una certa incompatibilitat dels assistents", explica l'alcalde, remarcant que una gran majoria decidia quedar-se a Vic. Tot i que apunten que han insistit per "trobar una millor forma", finalment han decidit seguir el seu camí.Així doncs, al mes d'octubre, els municipis del Collsacabra organitzaran diverses activitats, que algunes d'elles ja es portaven a terme. Entre aquestes hi ha, per exemple, la Pedalada Rupit-Pruit, la Cabrerès MM, la Fira del Bolet de Cantonigròs, i el Concurs Fotogràfic del Cabrerès. També n'hi haurà de noves com una mostra gastronòmica a Tavertet amb la cuina del senglar com a protagonista. De moment la programació no està tancada i esperen presentar-la durant aquest estiu.Sota el nom genèric Collsacabra Viu, les activitats no se solaparan amb les de la Fira de Muntanya de Vic, ja que se celebren al novembre. En aquest sentit, Montanyà remarca que durant l'octubre les activitats s'acaben a les 5 de la tarda perquè ja és fosc. Per això han escollit aquest mes.Tot i que Montanyà té assumit que molts dels llibreters i editorials es queden a Vic, hi col·laboraran d'alguna manera perquè guarden "un record increïble del Collsacabra i la Fira", que s'hi celebrava llavors.D'altra banda, "intentarem no trepitjar-nos amb la resta de municipis", diu Montanyà, "que és el que hem trobat a faltar a Vic". La decisió es va comunicar a l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, aquest gener.