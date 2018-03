El cotxe bolcat al carrer Nou de Vic Foto: Irene Ramentol

Un cotxe ha bolcat aquesta tarda al final del carrer Nou de Vic, a tocar de la plaça de l'Àngel Custodi. Tal com informa Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís a les 15.30 i s'hi han desplaçat dues dotacions per rescatar la persona que hi havia a l'interior del vehicle.L'home que conduïa el cotxe no ha resultat ferit de gravetat, tal com explica el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Ha estat traslladat a l'Hospital Universitari de Vic en estat menys greu (entre lleu i greu). S'hi han desplaçat dues ambulàncies. A hores d'ara, es desconeixen les causes de l'accident.