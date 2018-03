Les dones desocupades majors de 45 encapçalen els aturats de llarga durada a Osona

Una alumna i una encarregada en plena formació pràctica a Altoplast. Foto: Creacció

Els dos col·lectius més vulnerables en la cronificació de l'atur a la comarca d'Osona són les dones i els majors de 45 anys, segons les dades que es desprenen del 4t Informe de Competitivitat elaborat per l' Observatori Socioeconòmic d'Osona . Així, les dones aturades majors de 45 anys tenen un doble factor de risc i encapçalen el grup d'aturats de llarga durada. El setembre de l'any 2008, la xifra d'atur d'aquest col·lectiu era del 15,6% i el setembre del 2017 s'havia doblat, i suposava un 34,2%. En termes absoluts, a Osona hi ha 4.611 dones registrades a l'atur i representen el 58% del total d'aturats. Les dones majors de 45 anys tenen cada vegada un pes superior entre els aturats, com ho revela el fet que el 60% dels aturats de més de 45 anys són dones. A Osona, una altra de les xifres que destaca en comparació a la xifra catalana és el nombre de dones a l'atur sense ocupació anterior. Mentre a Osona representen el 17,5%, a Catalunya només són el 8,1%.El 66% dels aturats de llarga durada són dones. El 38% dels homes fa més d'un any que estan a l'atur i en el cas de les dones aquesta xifra arriba al 50%. L'atur que s'allarga per dificultat d'inserció mostra dones de 30 a 45 anys amb baixa qualificació i sense ocupació interior i també dones majors de 45 amb baixa qualificació, sobretot provinents del peonatge tèxtil o bé sense ocupació anterior. Les activitats amb més pes de dones aturades són les relacionades amb la sanitat, l'educació, el comerç i les activitats de neteja. Les dones a l'atur provenen principalment d'activitats de neteja, peonatge industrial, moltes d'elles extreballadores del sector tèxtil, i dependentes del comerç.D'altra banda, les dades també reflecteixen un creixement de la taxa d'activitat i de la taxa d'ocupació femenina, de manera que cada vegada hi ha més dones incorporades al mercat de treball. El volum de les dones incorporades és un 8,7 superior respecte el de l'any 2008. De mitjana, cada trimestre es van afiliar 214 dones a la Seguretat Social i representen el 45% dels afiliats. Malgrat això, les dones mantenen un grau d'afiliació inferior a la dels homes i les diferències més importants es troben focalitzades entre les dones estrangeres. Només un 39% de les dones immigrants estan afiliades, enfront un 67% de les dones no estrangeres.En aquesta mateixa línia de creixement de l’ocupació, la contractació femenina també augmenta, però el 86% dels contractes que es formalitzen són temporals. Només el 44% dels contractes indefinits es fan a dones. La contractació temporal creix més ràpid entre les dones que entre els homes, mentre la contractació indefinida ho fa a la inversa.Un dels perfils femenins que sobresurt i es desprèn de les dades de l'informe és el de les dones que viuen soles, un fet que està en relació amb un augment de la probabilitat del risc d'exclusió social. Un 27,8% de les dones osonenques més grans de 65 anys viuen soles i la dada s'enfila fins al 34,7% en les majors de 75. Cal tenir en compte que les dones representen el 57,5% de la població que supera els 65 anys i suposen un 74,1% del conjunt de les persones que viuen soles.D'altra banda, el darrer informe d'Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona indica que la Indústria 4.0 pot ser una gran font d'oportunitats laborals per a les dones, que sobresurten en "competències com la perseverança, la creativitat o el tracte humà" o bé una major "psicomotricitat fina". El setembre de 2017 Creacció – l'Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement impulsora de l'informe de Competitivitat - va impulsar la primera edició d’un curs formatiu titulat Confecció plàstica i especialització en embalatge industrial. De les 15 alumnes va haver-hi 9 insercions a l’empresa i la perspectiva és repetir l’experiència.