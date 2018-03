Etcètera Teatre estrena «Equus»

Aquest dissabte, la companyia Etcètera Teatre va estrenar nova producció aquest dissabte l' ETC de Vic . Es tracta d'Equus, una obra que parla de l'individu davant d'una societat "domesticada", que tot aquell que abandona el camí marcat és un marginat. Una societat que engega tots els mecanismes per tornar "l'ovella descarrilada" a la normalitat entesa per la gran majoria.Martin Dysart és un psiquiatre que intenta tractar un jove que pateix una estranya patologia de fascinació pels cavalls. Allan, el protagonista, cerca la passió per camins alternatius que el porta a un acte de violència en contra d'uns cavalls. Un comportament abominable motivat per la frustració i inadaptació a un món que no aconsegueix comprendre.L'obra es podrà veure en tres sessions més: divendres i dissabte, 9 i 10 de març, (a les 21.30h); i el diumenge, 11 de març (a les 18h).

