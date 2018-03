Fepime i el Consell Empresarial d'Osona reclamen més ajuda en el procés de digitalització

Maria Helena de Felipe, presidenta de Fepime i Lurdes Baulenas, presidenta del CEDO Foto: CEDO

Membres del Membres del Consell Empresarial d'Osona (CEDO) i la Fepime (Patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya) es van reunir aquest divendres passat per parlar del repte de la digitalització en la petita i la mitjana empresa a Catalunya. Tal com explica en una nota el CEDO, durant la sessió de treball, Lurdes Baulenas, la seva presidenta, va remarcar que "les petites i mitjanes empreses no es poden quedar enrere en la digitalització".

"Volem que el temps d'adaptació al nou entorn digital sigui el més breu possible i demanem el suport de l'administració per aconseguir-ho", deia Baulenas, remarcant la necessitat que té la comarca de consultories TIC que ajudin a les empreses de la zona en tot el procés de digitalització.Les infraestructures també van marcar bona part del debat. El col·lapse de la C-17, que pot agreujar-se amb l'obertura de noves empreses, i la doble via de rodalies de la línia R3, que reduiria a 40 minuts l'enllaç amb Barcelona, van ser les principals reivindicacions.La trobada forma part d'una sessió del III Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya 2018 que organitza Fepime Catalunya amb més d'una vintena de trobades territorials i sectorials a tot el territori.