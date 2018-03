Movento compra el concessionari de Mercedes-Benz de Gurb

El grup Movento amplia la seva presència a la Catalunya Central. Ha adquirit els concessionaris oficials de Mercedes-Benz de Vic i de Manresa, fins ara en mans d'Autosumnistres Motor. D'aquesta manera, aquests establiments s'integren a la xarxa de concessionaris Stern Motor del grup Movento.

La concessionària Mercedes-Benz de Gurb. Foto: Josep M. Montaner

Tal com informa el grup en una nota , segons el president de Moventia, Miquel Martí, aquestes adquisicions "són un pas clau per aconseguir el nostre objectiu d'expandir-nos en la distribució de l'automòbil". D'aquesta manera, es creen "sinergies en el grup d'automoció i contribueix de manera molt positiva pel nostre creixement".Cal destacar que el grup d'automoció ja és propietari d'Auto Pla Vic, amb les marques Land Rover i Jaguar; i de Sarsa, amb Audi Volkswagen i Skoda. Ara ha adquirit el concessionari Mercedes-Benz de Gurb que no suposarà cap canvi: hi haurà la mateixa gerència i plantilla de treballadors.De fet, els concessionaris de Gurb i Manresa compten amb una plantilla de 57 persones, que passaran a formar part de l'equip Movento i també les dues instal·lacions. Aquest 2017 la companyia Autosuministres Motor ha facturat un total de 30 milions d'euros i ha comercialitzat més de 1.000 vehicles l'any, que ara s'afegeixen a Movento.