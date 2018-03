Enxampen un conductor begut, drogat i sense carnet

La Guàrdia Urbana de Vic va enxampar aquest diumenge al matí un conductor sota els efectes de l'alcohol i de les drogues. Una patrulla va detectar la conducció estranya d'un vehicle i en intentar interceptar-lo, va intentar escapolir-se. Tot i això, va acabar col·lidint amb un altre vehicles estacionat.



Se li va realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor, de 22 anys i veí de Vic, va donar un resultat d'1,01 mg/l en la primera i segona proves. També va donar positiu en la prova de substàncies estupefaents.



Se li van instruir diligències al jutjat de guàrdia per conducció sota els efectes de l'alcohol i de les drogues, per conducció temerària i per conduir sense disposar de permís.