Territori adjudica el projecte de millora dels accessos a la C-17 a Sant Martí de Centelles

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte constructiu d'una actuació que inclou dues millores de seguretat viària i d'accessibilitat al tram de la C-17 entre Sant Martí de Centelles i Tagamanent. La redacció del projecte s'ha adjudicat per un import de prop de 50.000 euros i la inversió prevista per a les obres, que es licitaran i es preveu que s'iniciaran aquest any, és d'uns 2 milions d'euros.

Territori situa les actuacions a l'entorn del quilòmetre 40 i divideix en dos les actuacions. D'una banda, es millorarà el carril de desacceleració (o sortida) del tronc de la C-17 per als vehicles que volen accedir a Sant Martí de Centelles (i a Aiguafreda). El carril es perllongarà i, per encabir-lo, el seu inici se situarà uns metres abans que l'actual sortida. Aquest nou carril tindrà continuïtat amb un vial paral·lel a la via de ferrocarril de la línia R-3.D'altra banda, també es millorarà el carril d'acceleració (o incorporació) al tronc de la C-17 per als vehicles que surten de Sant Martí de Centelles (i Aiguafreda sud). El carril actual té una longitud reduïda i presenta problemes de visibilitat. Per resoldre aquesta situació, es preveu formar modificar el traçat del carril d'acceleració, perllongant-lo i també desplaçant-lo, de manera que la incorporació serà en un punt diferent de l'actual.