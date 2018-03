El Cicle de Duets de Jazz torna a Centelles amb un format més arriscat

El concert de Chicuelo al Cicle de Duets de Jazz, l'any passat. Foto: Toni Carrasco

Un total de quatre concerts i una projecció underground són la proposta de la 6a edició del Cicle de Duets de Jazz i Músiques Improvisades de Centelles . Enguany tots els concerts del cicle es concentren en un sol cap de setmana, del 8 a l'11 de març, en una proposta arriscada i amb unes actuacions absolutament desconegudes per al gran públic.Dijous dia 8 de març el cicle començarà amb la projecció del documental Sean Levitt: Retrato de una memoria. Un film del director Israel Pérez que reflecteix un retrat emocional d'un guitarrista ple de talent, però a la vegada autodestructiu. Se situa en la Barcelona dels anys 90 i al voltant del Taller de Músics.El cicle continuarà el divendres 9 amb l'actuació del duet format per Magalí Sare a la veu, flauta travessera i percussió i Manel Fortià al contrabaix. Dos músics experimentats que demostren la seva particular forma d'entendre la improvisació i la interacció dalt de l'escenari. El dissabte 10 és el torn Gabriel Amargant al saxo i clarinet i l'italià Bartolomeo Barengui a la guitarra elèctrica i espanyola. Una actuació que promet ser memorable amb fusions i inspiracions de jazz i del folklore llatí.Diumenge al migdia dos músics osonencs ens presentaran el seu duo de vibràfon amb Marc Casas i el guitarrista Guillem Plana. Un concert amb l'essència dels estàndards del jazz però també amb llenguatge propi i complicitat mútua. Per acabar diumenge a la tarda està previst el concert estrella del cicle amb l'estrena mundial del Vrak Trio i l'inclassificable guitarrista francès Nöel Akchoté.El Vrak Trio, liderat pel flautista també francès Étienne Lecomte actuarà per primera vegada amb Akchoté. Un trio d'influències tan dispars com la word músic però també el funk, el jazz d'avantguarda i el rock i que en els seus deu anys d'existència ha actuat a països europeus tan diversos com França, Itàlia, Espanya o Romania. El guitarrista i improvisador francès Nöel Akchoté, nascut a Paris el 1968 va començar de forma precoç a tocar la guitarra a vuit anys per posteriorment aconseguir actuar amb Chet BaKer, Tal Farlow, Barney Wilen o Philip Catherine.Totes les actuacions i la projecció tindran lloc al Casal F. Macià de Centelles, excepte la de Marc Casas i Guillem Planas que serà gratuïta i al Passeig. La resta són de pagament i oscil·len entre els 6 i 8 euros.

Consulta la programació