Detenen el conductor que va provocar l'accident mortal a Gurb

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor que va provocar l' accident mortal a Gurb aquest diumenge . Al veí de Sant Hipòlit de Voltregà, de 40 anys, se l'acusa d'un delicte d'homicidi i lesions per imprudència greu, conducció temerària i per conduir sota els efectes de l'alcohol. Amb el seu Peugeot 5008 va xocar contra un altre cotxe, provocant la mor d'una noia de 17 anys, veïna de Torelló. També en van resultar ferits greus tres altres ocupants del vehicle.Tal com expliquen els Mossos d'Esquadra en un comunicat, diversos testimonis van alertar que hi havia un vehicle que circulava en direcció contrària per la C-17, a l'altura d'Orís. Un dispositiu policial el va localitzar i va intentar aturar-lo. El conductor va fer cas omís a les indicacions i va continuar contra direcció. Va tornar-se a saltar un control uns quilòmetres més endavant.Desgraciadament, va acabar col·lidint al punt quilomètric 64,8 a Gurb. Va xocar frontalment contra un cotxe que circulava en el sentit correcte de la marxa. En aquest accident va morir la jove de Torelló.El conductor causant de l'accident, que també va ser hospitalitzat, va ser sotmès a les proves de detecció alcohòlica i va donar una taxa de 0,62 mg/l. A hores d'ara, el detingut continua hospitalitzat amb custòdia policial a l'espera de posar-lo a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Vic.