El Síndic Municipal de Greuges de Vic obre les portes

El Síndic Municipal de Greuges de Vic ja està en marxa i aquest dilluns a la tarda ha obert les portes de la seva oficina, ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament, amb entrada per la plaça del Pes. Per primera vegada a la capital osonenca i de manera totalment gratuïta, hi haurà un servei municipal que ha de defensar els interessos de la ciutadania davant les actuacions o omissions del propi consistori.



La feina del síndic és resoldre situacions que no s'hagin solucionat per la via habitual en assumptes que són competència de l'Ajuntament de Vic i dels organismes autònoms i les empreses municipals.



​El nou síndic, Joan Sala, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que un dels seus reptes en la nova etapa que acaba d'encetar és intentar fer veure als ciutadans que presenten queixes que per una millor resolució dels conflictes cal que també vulguin formar part de la solució. "Quan les persones tenen un problema, també han de formar part de la solució, perquè del problema ja en formen part", ha assenyalat.