L'entrada del túnel de Bracons a la Garrotxa aquest matí de pluja. Foto: Xavier Borràs.

El Centre de Control de Carreteres de Vic informa que aquest dijous 8 de març hi haurà restriccions a la carretera C-37, als túnels de Bracons, entre les 10 del matí i la 1 del migdia.Més concretament, es restringirà el pas pel carril dret en sentit Olot per a la reparació de la barra del gàlib.En tot moment restarà hàbil un carril per cada sentit de circulació.