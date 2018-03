Una vintena de vehicles participen en la marxa lenta de protesta de Càrnies en Lluita

Una vintena de vehicles han participat aquest diumenge a la tarda en la marxa lenta convocada per Càrnies en Lluita per denunciar les pressions que asseguren que viuen els 500 treballadors de la cooperativa Clavial que treballen per l'escorxador Le Porc Gourmet . Sortint des de la xemeneia del sucre de Vic, la rua de cotxes s'ha desplaçat fins a l'escorxador, situat a Santa Eugènia de Berga. Un cop allà, els manifestants han aturat els seus vehicles a les portes de les instal·lacions. La protesta, que s'ha dut a terme sota la pluja, no ha causat complicacions viàries, segons el Servei Català de Trànsit.La mobilització d'aquest diumenge arriba després que Càrnies en Lluita denunciés, dijous en roda de premsa, que els treballadors de Clavial estan rebent pressions per canviar de cooperativa després que exigissin el compliment de la llei catalana de cooperatives. Inicialment, Le Porc havia anunciat que el contracte amb Clavial s'havia d'extingir a finals del mes de febrer i, per tant, la feina de les 500 persones que en són sòcies perillava. Els empleats van denunciar la incertesa que viuen després que Le Porc hagi decidit allargar el contracte amb Clavial un mes més.