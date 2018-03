La víctima mortal de la C-17 és de Torelló

Una menor d'edat ha mort aquest matí en una topada que ha tingut lloc a la C-17 al terme municipal de Gurb. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes al punt quilomètric 64,8. Com a conseqüència d’això, ha mort la passatgera davantera d’un dels vehicles, la qual era menor d’edat i de Torelló, tal com ha pogut saber Osona.com.



A més, segons el Sistema d’Emergències Mèdiques, hi ha hagut quatre persones més afectades, totes ferides de gravetat, les quals han estat traslladades a diferents centres hospitalaris, una a l’hospital de Vic i les altres tres a l’hospital Althaia de Manresa.



Arran de la incidència, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han excarcerat a quatre persones (una d’un vehicle i tres de l’altre) i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.



Quant a l’afectació viària, s’ha tallat la C-17 a Gurb en sentit nord i s’ha desviat el trànsit cap a la C-25. La via ja ha estat reoberta.