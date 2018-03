L'Esquirol se suma al porta a porta

L' Ajuntament de l'Esquirol també implantarà el sistema de recollides porta a porta. Està previst que comenci el novembre d'aquest 2018. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, s'han replantejat el model de gestió dels residus. Per començar, perquè "ens trobem en un punt d'inflexió: s'han millorat lleugerament els resultats en la recollida selectiva, però "estem estancats".A aquest fet s'hi suma el fet que els contenidors han acabat la seva vida útil i "els costos de tractament de la fracció rebuig s'incrementen any rere any". De fet, hi ha uns 250 contenidors repartits entre els pobles de l'Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts. Aquest volum de contenidors es tradueix en un manteniment costós al llarg de l'any amb reparacions.Com a novetat, l'Esquirol serà el primer municipi d'Osona que també recollirà el vidre. Això significarà que, a més d'augmentar un 80% la millora del reciclatge de rebuig, s'eliminaran totes les deixalles al municipi que, segons el consistori, "ens porten pobles veïns i també els abocaments incontrolats de trastos i altres deixalles".Està previst que hi hagi unes zones d'aportació individualitzades i d'accés restringit per a les masies disseminades a Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i l'Esquirol, com també pels comerços, bars, restaurants, cases de colónies, etc.Per donar-ho a conèixer es faran xerrades i campanyes de sensibilització a tots els pobles i establiments. L'Ajuntament compta amb una subvenció de 10.000 euros per a la implantació del porta a porta destinats als contenidors particulars i a la campanya de sensibilització.