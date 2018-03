​«La revolució ens estressa?», xerrada del CDR de Vic

Cartell de l'acte

El Comitè de Defensa de la de República (CDR) de Vic ha iniciat un seguit de xerrades. Aquest dissabte és el torn de "La revolució ens estressa", a càrrec de Ferran Juàrez Pluvins que combinarà xerrada i exercicis pràctics per veure, segons les seves pròpies paraules, "com podem gestionar l'estrès per poder persistir cap a la República". La xerrada és aquest dissabte al Centre Cívic Can Pau Raba a dos quarts de 7 de la tarda.El cicle va començar el passat 27 de febrer amb el nom genèric de "Cap a la República". Jordi Sans, membre de la sectorial de Jubilats per la Independència de l'ANC, va ser l'encarregat de parlar sobre les pensions. L'acte va comptar amb una seixantena de persones. A la sala no només es van escoltar arguments que sostenien que en una república independent les pensions estaran més ben garantides que ara, sinó que es va aprofitar l'ocasió per preguntar al ponent sobre temes específics que els preocupen ja ara mateix.Aquest cicle pretén tractar temàtiques que l'assemblea del CDR considera que poden preocupar o interessar sector amplis de la ciutadania vigatana i osonenca. El grup ja està preparant les properes xerrades, entre els quals en destaca una amb què comptarà amb la participació directa de representants de diversos sindicats coneguts com a "minoritaris".