En marxa una «app» per millorar la comunicació entre centres de dia i familiars

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i el Consorci Hospitalari de Vic han començat a utilitzar, aquest 2018, una nova eina per comunicar-se de forma ràpida, directa i continuada amb les famílies de les persones usuàries dels centres de dia i les residències de les dues institucions.

Imatge de la nova «app» Foto: CHV/FHSC

Es tracta de GerApp, una aplicació mòbil que permet a l'equip de la residència enviar comunicats, avisos i fotografies a la família, establint així una connexió segura i constant entre les dues parts. Tal com expliquen la FHSC i el CHV, totes les notificacions queden registrades i, fins i tot, la família té l'opció de respondre algunes qüestions concretes que se'ls demani. L'eina està disponible a l'Apple Store i al Google Play i és apta per a mòbils, tauletes i ordinadors.Els centres gestionats per la FHSC i el CHV que han implantat el canal de comunicació GerApp són la residència i el centre de dia d'El Nadal de Vic, la residència i el centre de dia de Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà, la Residència Aura i el Centre de dia Josep Roqué de Manlleu.Aquest sistema s'havia implantat ja a la comarca de forma similar en escoles i llars d'infants, però és la primera vegada que s'aplica en centres d'atenció a la dependència i de serveis per a la gent gran.