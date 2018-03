El Col·legi d'Arquitectes crea la Demarcació de les Comarques Centrals

L’Assemblea Gral del #COAC ha aprovat aquest vespre la creació de la Demarcació de les Comarques Centrals, que inclou les delegacions Bages-Bergadà i Osona i les comarques Anoia i Moianès. Vots a favor 64, en contra 1 i abstencions 16 . Felicitats als impulsors! pic.twitter.com/NimsGXa5N8 — Col·legi Arquitectes (@COACatalunya) 1 de marzo de 2018

Aquest dijous, l'Assemblea General del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va aprovar la creació de la Demarcació de les Comarques Centrals. Aquesta comptarà amb 423 arquitectes col·legiats i engloba les comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès i Osona, fins ara dependents de la Demarcació de Barcelona.En la història del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya hi ha diferents punts d'inflexió clau pel que fa al seu desplegament territorial. L'any 1941, quan encara era Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears, es va crear la subdelegació ubicada a Tortosa depenent de la Delegació a Tarragona. L'Any 1996 va esdevenir Demarcació de l'Ebre.El 28 de febrer de 1977 es va acordar la creació del Col·legi de Balears, que va començar la seva tasca l'any 1978.El 15 de juliol de 1988 es va inaugurar la Delegació d'Osona de la Demarcació de Barcelona, situada a Vic. Era l'inici d'una nova etapa de desplegament territorial, amb Joan Mur i Soteras com a president de la Demarcació de Barcelona i Jacint Raurell i Bernadà delegat d'Osona.El desplegament va continuar l'any següent, amb la creació, el 1989, de la Delegació del Bages-Berguedà a Manresa, essent el primer delegat Josep Maria Sarrate i Daurella.Uns mesos després se signava el conveni de cessió de la Casa Lluvià —obra de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa— amb l'Ajuntament de Manresa i es començaven les obres de rehabilitació.. El maig de 1990 s'inaugurava la rehabilitació de la Casa Lluvià i el Col·legi començava la seva activitat pública a Manresa.El 21 de desembre del 1994 es va inaugurar el nou edifici de la Delegació d'Osona, a la plaça Bisbe Oliba, obra dels arquitectes Joan Forgas i Dolors Ylla-Català.Les delegacions d'Osona i del Bages-Berguedà —com la resta de delegacions del COAC— responen a la voluntat d'aproximació i representació dels arquitectes a tot el territori català, alhora que permet oferir una proposta cultura i social més vinculada amb l'entorn més immediat.Aquest any 2018 la Delegació d'Osona arribarà als 30 anys de la seva creació i el proper 2019 serà la Delegació del Bages-Berguedà que celebrarà el 30è aniversari.La funció principal de les delegacions ha estat des de sempre incrementar el grau d'implicació del col·lectiu en el teixit socioeconòmic i cultural dins el seu àmbit: treballar per l'arquitectura i la professió, aportar coneixements que donin solucions viables als consumidors i usuaris, millorar les relacions amb institucions, empreses i ciutadania amb la voluntat de promoure aspectes culturals i socials vinculats amb l'exercici professional.Una de les formes d'apropament a la societat és a través de la proximitat geogràfica, i és en aquest context on les demarcacions del Col·legi d'arquitectes a tot el territori català prenen més sentit. La col·laboració estreta i estratègica amb els departaments de la Generalitat descentralitzats de la Catalunya Central prenen molta importància en el camp de l'arquitectura, l'urbanisme i el patrimoni, essent ja actualment un de tants llocs de participació del Col·legi d'Arquitectes en la presa de decisions en les comissions d'urbanisme i de patrimoni.Així, la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei 2/2017 del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, determina l'àmbit denominat com a Catalunya Central. És també molt important el cos explicatiu de la llei que fa referència als àmbits de sentiment.La nova Demarcació de les Comarques Centrals neix amb dues seus físiques situades a les actuals delegacions a Manresa i Vic.Amb aquesta creació, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya estarà representada territorialment per 6 demarcacions: Barcelona, Comarques Centrals, Ebre, Girona, Lleida i Tarragona.