El BioRitme Festival 2018 comptarà amb Txarango i Deluxe

Les bandes Txarango i Deluxe són algunes de les bandes confirmades que actuaran en la sisena edició del BioRitme Festival 2018 , que se celebrarà del 23 al 26 d'agost al Pantà de Sau. Entre les actuacions també hi haurà Xavi Sarrià, membre i fundador de la banda Obrint Pas, Iseo & Dodosound i Buhos.Hi ha altres grups que repeteixen com és el cas de Roba Estesa, La Otra i La Sra Tomasa, entre altres. La iniciativa, que ja compta amb 15 de confirmats, vol seguir sent un punt de trobada al voltant de l'economia sostenible i l'ecologia.

