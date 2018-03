​Sant Tomàs participa al Mobile World Congress

Jordi Molas presentant l'app Foto: Sant Tomàs

Presència osonenca al Mobile World Congres 2018. Aquest dijous, Sant Tomàs va participar en la Taula d'Entitats del Tercer Sector per presentar iniciatives d'interès social on va presentar una aplicació. Tal com explica l'entitat en una nota, l'encarregat de presentar l'app de voluntariat (pionera a Catalunya) va ser Jordi Molas.

Molas va explicar els motius que van portar a l’entitat a fer aquesta aplicació per captar nous voluntaris, i en va destacar les característiques principals, així com la rapidesa i la facilitat d’ús. Des que es va posar en funcionament, el juliol de 2015, continua aportant voluntaris a l’entitat diàriament, i fins i tot altres entitats de l’àmbit social l’han replicat.L’aplicació està disponible gratuïtament per Android al Google Play Store i per IOS a l’Apple Store amb el nom: Voluntariat Sant Tomàs.