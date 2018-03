El grup francès Albea compra Covit de Torelló

L'empresa Covit de Torelló Foto: Google Maps

Nova compra d'una empresa osonenca. Tal com explica La Vanguardia , el grup francès d'embalatge Albea ha comprat l'empresa Covit de Torelló a PHI Industrial. Aquesta s'encarrega de fabricar peces metàl·liques per envasos de perfum i cosmètica.De fet, Albea era un dels principals clients de la companyia osonenca i, per tant, ha adquirit Covit en una operació d'integració vertical. Aquest grup francès factura uns 1.200 milions d'euros, compta amb més de 15.000 empleats i té presència en 15 països.Covit dona feina a unes 180 persones, amb Lluís Munné com a director General. Segons el Registre Mercantil, el 2016, va registrar una facturació de 18 milions, amb un creixement del 25%. L'empresa de Torelló havia estat del grup Vemsa, de la família Bofill, que va fer fallida el 2007. Anys després, el 2010, la va adquirir PHI Industrial que ara l'ha venut al grup francès.