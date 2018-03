L'oficina del síndic de Greuges de Vic arrenca aquest dilluns

Vic ja ho té tot a punt per obrir l'oficina del Síndic de Greuges. A partir d'aquest dilluns, 5 de març, Joan Sala ja començarà a atendre la ciutadania al seu despatx ubicat a la planta baixa de l'Ajuntament, amb l'accés adaptat per la plaça del Pes. Els horaris de visita són els dilluns a la tarda (de 4 a 8) i els dijous al matí (de 10 a 2).Per tenir una cita s'ha d'emplenar un formulari -que es poden trobar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o en línia- i després es donarà dia i hora. "Mirarem que sigui el més àgil possible", deia Sala, en la roda de premsa de presentació. També va destacar que el síndic ha de considerar que la queixa sigui procedent i reuneix els requisits per poder ser mediada.En aquest sentit, el síndic remarcava que ell ha de mediar entre Ajuntament i ciutadania; no entre particulars, ni litigis pendents de resolució judicial o queixes anònima, amb mala fe o sense fonaments. Sala, que va prendre possessió el passat 15 de febrer , serà síndic per un període de 5 anys.Sala remarcava que una de les primeres coses que ha de fer és "conèixer la casa". I sembla que ja té els deures gairebé acabats. El primer síndic explica que ja ha parlat gairebé amb tots els regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic (excepte un) "per saber a qui haig de presentar les queixes i ser una mica àgil".Un dels altres aspectes imprescindibles per Sala és "entrar en contacte amb les associacions de barris de Vic i entitats per poder palpar la situació i assessorar la seva gent". "Amb aquest coixí inicial em veig més a punt per posar-me davant la persona i atendre-la", apuntava Sala.El síndic explicava que un dels elements que vol destacar durant la seva etapa és la proactivitat en la solució dels problemes per part de tots els actors implicats. En aquest sentit, vol "donar eines per tranquil·litzar a les persones perquè se sentin més protegides", a més de "saber què hem de fer, no només queixar-nos". Sala no s'ha fixat un termini de temps per resoldre els conflictes, però remarca: "si puc estar-hi dos dies, no n'hi estaré tres".