Més de mil contes d'arreu de Catalunya participen a la 15a edició del Premi Pilarín Bayés

La ninotaire Pilarín Bayés parlant amb els alumnes de 4t de Primària de l'escola Fedac de Vic Foto: ACN

El Premi Pilarín Bayés de contes arriba a la seva 15a edició amb unes xifres de participació un 40% superiors a les del 2017. En concret, el certamen literari infantil s'ha rebut 1.097 contes –l'edició anterior en van ser 770- i hi han participat 7.288 infants de 6 a 12 anys de 147 escoles d'arreu del país. Enguany la temàtica del concurs gira entorn el lema "Idees per canviar el món" i els guanyadors s'anunciaran el proper 23 d'abril. Del total de contes presentats, 578 competiran a la categoria de cicle superior (10-12 anys), 375 a la de cicle mitjà (8-10 anys) i 140 a la de cicle infantil (6-8 anys). Cinc dels contes són obra d'alumnes d'educació especial (6-12 anys), una nova categoria que s'ha inclòs aquest any. Una altra de les novetats és l'aposta per nous formats narratius i la creació audiovisual, que ha comptat amb la participació de 43 clips de vídeo.Les xifres de participació registrades en la 15a edició del certamen superen considerablement les de l'edició passada. El 2017 es van presentar 770 contes (327 menys que enguany) de 123 escoles (23 menys que el 2018). A més, el nombre de nens i nens que hi participen també ha augmentat respecte al 2017 en gairebé un miler d'alumnes.El Premi Pilarín Bayés està impulsat per l' Editorial Mediterrània i l'Obra Social Sant Joan de Déu. El certamen anual pretén estimular l'escriptura i la creativitat dels més petits, alhora que cada any pretén reflexionar sobre una temàtica diferent.El veredicte dels contes es farà públic el 23 d'abril coincidint amb la festa de Sant Jordi. Així, s'anunciaran la quinzena de premiats que passaran a formar part del nou recull de contes del Premi, Il·lustrats per la mateixa Pilarín Bayés