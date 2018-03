El MMVV va generar un impacte econòmic rècord de 3,6 milions d'euros el 2016

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) va aconseguir una xifra rècord d'impacte econòmic l'any 2016 després de generar activitat per un total de 3,6 milions d'euros, segons les dades definitives de l'estudi anual que realitza la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta dada és un 16% superior a la del 2015, quan es va generar un impacte de 3,1 milions. La previsió per l'edició del 2017 és superar aquesta xifra rècord, ja que el MMVV va aconseguir reunir entitats amb una capacitat de compra de 48.490.826 euros, una xifra notablement superior als 43.285.233 euros de 2016. De fet, només durant els dies que dura el mercat en l'edició del 2017 es va generar una contractació de gairebé 3 MEUR. El certamen osonenc també valora especialment la millora de la capacitat de compra de les entitats públiques, xifrada en un total de 23,5 MEUR el 2017, mentre que el 2016 va ser de 17,7 MEUR.L'estudi de la UOC revela que l'increment de l'activitat de compra es reflecteix en les xifres de contractació: l'any 2016 la xifra total de contractes signats va ser 3, mentre que el 2015 va ser de 2,2. Pel que fa a l'any 2017 i tenint en compte només els dies del mercat, es van fer un total de 3,8 contractes per entitat compradora (4,6 en el cas de les entitats públiques i 3,6 per a les privades). Els mànagers presents al MMVV tenien entre tots 1.524 artistes en cartera, uns 11 grups de mitjana per entitat, una xifra similar a la de les edicions anteriors.Els professionals que han participat a la darrera edició del MMVV afirmen que hi ha programat de mitjana 9,09 mesos a l'any, una xifra superior a la d'altres edicions. A més, la programació de les entitats sense ànim de lucre també ha incrementat considerablement (7,31 al 2015 i 9,86 al 2016).Segons l'estudi, les sales i els festivals continuen sent els espais on es programen els grups i artistes contractats en el marc del MMVV (65,8% i 45,2% respectivament). En aquesta onada, les festes representen el 30,1% i adquireixen més importància en comparació a altres onades donada la major presència de compradors públics, que són els que majoritàriament realitzen aquest tipus de contractació.Pel que fa a la distribució territorial, el 78,1% de les entitats consultades per l'informe de la UOC afirmen que els artistes i grups contractats han actuat o actuaran a Catalunya, el 67,1% a l'Estat i el 43,7% a l'estranger. Tanmateix, la presència internacional els dies de la fira ha crescut 10 punts respecte de l'onada anterior, arribant fins el 20,5%.Més del 30% de les propostes que es presenten al mercat són estrenes, un percentatge que puja fins al 40% en el cas del mercat català. D'altra banda, la majoria de professionals enquestats qualifiquen el MMVV com a punt de trobada "obligat" per a la indústria de la música, de manera que se situa com el mercat català més important per a la indústria musical i el segon (després de Womex) del panorama internacional, segons els seus participants.Quant al capital social, els compradors del MMVV van fer el 2017 més de 2.800 contractes, que es tradueixen en una xarxa de 3.142 contactes que funciona tot l'any. Segons l'estudi, el 67,5% de les entitats consultades afirmen haver acomplert les expectatives que s'havien creat, mentre que una quarta part diu haver-les superat.Mirada internacionalEn la seva 30a edició, i per segon any consecutiu, el MMVV donarà continuïtat a les jornades professionals que celebra cada mes de maig connectant-la amb la programació oficial. Si l'any passat es posava el focus sobre Itàlia, enguany tindran accent britànic. Prop del 30% de la contractació de la passada edició és per actuar a l'estranger, una tendència constant que bascula entre el 46% i el 23,4% de 2015.