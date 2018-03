Denuncien pressions perquè els 500 treballadors de Le Porc Gourmet canviïn de cooperativa

Una protesta de Càrnies en Lluita davant l'escorxador Le Porc Gourmet Foto: Josep M. Montaner

Un dels extreballadors protestant a Le Porc Gourmet Foto: Josep M. Montaner

"De la nit al dia, ens hem assabentat que allarguem un mes més amb Clavial". Així ho explica una treballadora de Le Porc Gourmet , Mariela Salazar, remarcant la incertesa sobre els canvis laborals a l'escorxador de Santa Eugènia de Berga. Aquest febrer l'empresa del Grupo Jorge havia de trencar contracte amb una de les cooperatives que hi treballen: Clavial. Aquesta facilita uns 500 treballadors a l'escorxador i, per tant, perillava el seu lloc de treball. A 1 de març, la incertesa s'allarga un mes més."Mentrestant han aparegut empreses que pretenen continuar la relació amb els treballadors, però d'una manera tramposa i amb maniobres poc clares", denunciava l'advocat de Càrnies en Lluita, Antoni Iborra. En aquest sentit, ha criticat que el passat 14 de febrer es va crear expressament una empresa "sense cap mena de capital social i patrimoni perquè sigui insolvent en cas de complicacions". "Una altra trampa és pressionar als treballadors perquè passin a una altra cooperativa per continuar eludint el compliment de la llei catalana", ha apuntat.Amb aquestes "coaccions i amenaces", molts d'aquests 500 treballadors s'han passat a altres cooperatives. "Davant la possibilitat de perdre la feina prefereixen arriscar-se a tenir unes condicions laborals pitjors de les que tenien fins ara", ha conclòs. En aquest mateix sentit, la membre de Càrnies en Lluita i la COS, Montse Castañé, denunciava que "era un frau per guanyar temps" i que "s'està utilitzant la por" perquè signin i canviin de cooperatives. Tot i això, "estan donant feina més precària: és menjar per avui i gana per demà".L'escorxador de Santa Eugènia té gairebé un miler de treballadors, que provenen d'empreses subcontractades com Clavial i Taic, amb seu a Vic i Terrassa, respectivament. Les dues cooperatives catalanes han d'adaptar els seus estatuts per complir la nova Llei de cooperatives catalanes. Això suposa uns canvis en les condicions laborals, que Le Porc Gourmet no accepta i per això vol trencar contracte amb aquestes cooperatives. Fa uns mesos ja va trencar amb Taic, i d'aquí un mes, si no hi ha res de nou, ho farà amb Clavial."No ens volem trobar al carrer com els 28 treballadors que hi ha al carrer", deia Salazar. La treballadora de Le Porc Gourmet es refereix als empleats que pertanyien a la cooperativa Taic i en no voler canviar-se a una cooperativa gallega, els van acomiadar sense previ avís . Càrnies en Lluita té una caixa de resistència oberta per ajudar aquesta trentena de treballadors i a les seves famílies. De moment, tenen mobilitzacions a punt per denunciar el cas, que qualifiquen d'"alarma social".Castañé apuntava que la situació "és inhumana", tenint en compte que hi ha una trentena de persones al carrer i "Le Porc Gourmet té feina: el 2016 va tenir un milió d'euros de guanys". "Valen més els porcs que tenen penjats que els treballadors", ha sentenciat.Le Porc Gourmet està sent investigada per Inspecció de Treball . Dimecres passat s'hi van presentar per sorpresa amb gairebé una desena de furgons de la Policia Nacional. Des de la plataforma Càrnies en Lluita consideren que la inspecció arriba tard perquè s'ha preferit "emparar als empresaris"

Antoni Iborra amb alguns treballadors de Le Porc Gourmet. Foto: Josep M. Montaner