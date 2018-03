Parelles Artístiques trenca tabús sobre la salut mental en una exposició conjunta a Manresa

Dos dels participants d'aquesta edició de 'Parelles Artístiques', en plena acció Foto: Osonament

Després d'estar exposades, durant un mes, a la biblioteca de l'Ateneu Les Bases (de Manresa), les obres d'art creades per usuaris d'Ampans, Mútuam, del Centre de Dia d'Althaia i de Mosaic en el marc del projecte Parelles Artístiques tornaran a exhibir-se, a partir d'aquest divendres 2 de març i fins al dia 24, a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu.Les deu obres (algunes de les quals ja estan venudes) compartiran espai amb les més de 50 creacions elaborades per usuaris d'altres centres especialitzats en salut mental com ho són l'Associació El Far (Vallès Oriental); el Grup CHM Salut Mental i Radio Nikosia (Barcelonès); l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida (Segrià); el Servei de Rehabilitació de Tarragona i l'entitat Ment i Salut La Muralla (Tarragonès); els Serveis de Salut Mental del Berguedà (Berguedà), i Osonament (Osona). Aquesta darrera va ser la que va sembrar la llavor de Parelles Artístiques fa dotze anys, i mica en mica, s'hi han anat sumant la resta de comarques que actualment en formen part.L'objectiu d'aquest projecte és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen o han patit algun trastorn mental. Per qualitat de vida no només s'entén l'aspecte purament clínic, sinó que engloba aquell més social, relacionat amb el tracte rebut pels altres i amb la satisfacció personal. Dos ítems que, de fet, estan íntimament relacionats.Amb la ferma voluntat de canviar la visió estigmatitzada que la societat té vers els trastorns psíquics, Parelles Artístiques el que fa és posar en contacte un professional de l'art (ja sigui pintor, escriptor, escultor o ballarí, per posar-ne alguns exemples) amb un usuari d'algun dels serveis de salut mental. A partir d'aquí, la fita és clara: crear, conjuntament, una obra, sigui de la disciplina artística que sigui. I no es tracta de crear-la amb un dia, ni amb dos, ni amb tres, sinó que l'objectiu és que el procés de gestació i de materialització de la idea permeti, a la parella, conèixer-se millor i crear un vincle per aconseguir, així, trencar mites i ensorrar prejudicis.Amb totes les obres finalitzades i havent fet exposicions a diverses comarques, ara les creacions compartiran l'espai de la sala d'actes de Sant Joan de Déu per ser exhibides conjuntament. La inauguració de la mostra col·lectiva serà aquest divendres, 2 de març, a les set de la tarda. L'acte, que serà presidit pel director de CatSalut, David Elvira, comptarà amb la presència dels representants dels diversos centres participants en el projecte, així com també amb membres de l'Ajuntament de Manresa, de BBVA i de la Fundació Caixa Manlleu.Igual que amb totes les exposicions que s'han fet a les diverses comarques, les obres que formin part de la mostra col·lectiva es podran comprar. Els diners que es recullin de les vendes fetes, es destinaran a la continuïtat del projecte.