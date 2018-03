Blanca Busquets presenta «La fugitiva» aquest divendres a Vic

Una autora amb el favor del públic Blanca Busquets Oliu és escriptora, periodista i filòloga. Viu a cavall entre Barcelona i Cantonigròs, treballa a Catalunya Ràdio des del 1986 i ha treballat a Televisió de Catalunya durant set anys. Aquí podeu llegir els articles que publica a Osona.com. Amb l'editorial Proa ha publicat Presó de neu (2003) i Jardí a l’obaga (2015), amb un gran èxit.



Entremig, va publicar a Rosa dels Vents El jersei (2006), Tren a Puigcerdà (2007), Vés a saber on és el cel (2009), La nevada del cucut (2010, premi Llibreter 2011), La casa del silenci (2013) i Paraules a mitges (2014). Les seves obres han estat traduïdes a diverses llengües, entre les quals el castellà, el francès, el rus, l’alemany, l’anglès o l’italià. El desembre del 2015 va rebre a Roma el prestigiós premi de literatura i periodisme Alghero Donna.

Dos anys després de la publicació de Jardí a l'obaga Blanca Busquets (Barcelona, 1961) reprèn alguns dels personatges d'aquella obra a La fugitiva, publicada de nou a Proa. Una novel·la on els secrets segueixen sent el motor de la història, en un llibre que confirma l'autora com una de les escriptores catalanes amb més capacitat de seduir i de commoure els lectors. A La fugitiva , ho fa amb un nou personatge fascinant, la Mireia, una dona de més de noranta anys que viu sola en un pis de Barcelona i que es mostra cada dia més esquerpa.Aquest divendres, 2 de març, Busquets presenta el llibre a l’Espai Cultural Canigó de la llibreria Muntanya de Llibres a les 7 de la tarda. La presentació va a càrrec de Marc Güell. Tots dos periodistes són, a més opinadors en aquest diari. La setmana vinent, l’autora presentarà el llibre a Cantonigròs. A les 7 del vespre a les antigues escoles.