​L'escriptor Rafael Vallbona, Premi BBVA Sant Joan 2017, visita Manlleu aquest dijous

L'escriptor Rafael Vallbona visita aquest dijous Manlleu. L'Auditori Fundació Antiga Caixa Manlleu acull el Club de lectura de la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA, en el qual es comentarà la novel·la de Vallbona La casa de la frontera amb el mateix autor i Núria Beitia, psicòloga i magistrada en Estudis de les Dones a Duoda-UB. En la xerrada, que comença a dos quarts de 8 del vespre, es conversarà sobre l'arrelament i els vincles familiars.



De fet, el llibre parla d'un establiment situat al barri de la duana de Puigcerdà, al bell mig de la ratlla amb França. Un lloc de pas on s'han encreuat molts destins i que, enmig d'un paisatge imponent, ha estat testimoni d'algun dels episodis més rellevants que han transformat la Cerdanya i tot el país des de finals del segle XIX.



Es tracta d'una activitat promoguda per la Fundació Antigues Caixes catalanes BBVA CX i forma part de la cinquena edició del cicle de converses protagonitzades per vuit escriptors i escriptores, guardonats en els darrers anys amb el Premi BBVA Sant Joan, i quatre psicòlogues que tindran lloc a 12 biblioteques públiques catalanes sota el títol genèric d'"Avui també és Sant Joan: la literatura, eina de valors".