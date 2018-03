Torelló impulsa una campanya de civisme adreçada als propietaris dels gossos

L'alcalde Santi Vivet i el regidor David Forcada Foto: Aj. de Torelló

L' Ajuntament de Torelló ha posat en marxa una nova campanya de civisme que vol incidir en diferents comportaments i actituds per millorar la convivència. a la població. Tal com explica el consistori en una nota, es posaran cartells en llocs específics amb missatges de sensibilització.La iniciativa s'adreça sobretot als propietaris dels gossos per les problemàtiques que se'n deriven: recollida d'excrements, passejar-lo amb corretja i lligat, no passejar als parcs infantils, o l'obligatorietat del xip.Precisament, aquest dimarts ho van presentar l'alcalde Santi Vivet i el regidor d'Urbanisme, David Forcada, a la plaça Doctor Fleming, un punt on sovintegen les queixes pel problema de les caques de gos. Es posaran cartells grans en diferents punts on és freqüent la presència de gossos i els seus propietaris.D'altra banda, la campanya també incideix tenir un veïnat més net (pintades i recollida de deposicions); més cívic (aparcar bé, portar el gos lligat); més sostenible (bon ús dels contenidors, respecte al mobiliari urbà, ús de les papereres); més agradable (tenir cura dels espais verds, no donar menjar als gats); i un veïnat on viure (respecte per qui vol descansar les nits de festa, els parcs per als infants no per als gossos).Aquesta iniciativa sorgeix de la detecció per part dels agents cívics, dels llocs i ubicacions on es repeteixen determinades incidències. Es van identificar problemàtiques sobre contenidors, papereres, mobiliari urbà, zones verdes, descans nocturn, vehicles, grafits, gats, excrements de gossos, gossos lligats i en parcs infantils i d'altres.