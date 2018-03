Centenars de persones es concentren a favor de l'escola catalana

Avui ens hem reunit davant l’@tona_aj per llegir el manifest de @somescola , per defensar la nostra llengua i la nostra escola, un model que sempre ens ha funcionat. La llengua NO ES TOCA! #ElPoderDelPoble pic.twitter.com/H6y1khY1mM — PDeCAT Tona (@JuntsXTona) 28 de febrer de 2018

Molts municipis d'Osona han donat suport a l'escola catalana. Centenars de persones es van concentrar aquest dimecres en els seus respectius pobles per defensar el model educatiu català. La concentració, convocada per la plataforma Som Escola, es va fer davant dels ajuntaments. La neu i la pluja no va espantar els manifestants.La reacció dels docents als carrers ve motivada per la intenció del govern espanyol de fer canvis en la preinscripció escolar perquè el castellà guanyi terreny com a llengua vehicular, una iniciativa que vol impulsar aprofitant la vigència de l'article 155 que manté suspès l'autogovern de Catalunya.Recull d'imatges d'alguns municipis: