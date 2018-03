El temporal de neu deixa Osona emblanquinada i el trànsit recupera la normalitat

Un conductor posant les cadenes, a Vilalleons Foto: Josep M. Montaner

El temporal de neu d'aquest dimecres ha tornat a deixar Osona emblanquinada. La nevada ha durat tot el matí i a partir de la tarda ha plogut o bé ha parat del tot. Els gruixos no han estat tant importants com la nevada que va començar dilluns a la nit.La nevada també s'ha reflectit en la temperatura. Tal com informa Meteosona , la majoria de municipis s'han despertat a sota zero: Taradell (-3,4), Centelles (-3), Vic (-2,9), Calldetenes (-2,4) o Manlleu (-2,1).D'altra banda, el trànsit es comença a recuperar arreu del país i també a la comarca. A hores d'ara, ja no es necessiten cadenes a les principals carreteres d'Osona (C-17 i C-25), que al matí s'han vist afectades. Per exemple, calien cadenes a l'Eix Transversal des de Santa Coloma de Farners (La Selva) a Vic, uns 40 quilòmetres. Tot i ser una de les vies més afectades, no hi ha hagut incidències greus.En alguns casos, bàsicament carreteres secundàries, els Agents Rurals han hagut d'assistir a vehicles i tractors que han quedat aturats a causa de la neu. A hores d'ara és obligatori circular amb cadenes a la BV-5251 (Viladrau), BV-5305 (Taradell), BV-5306 (Malla cap a Taradell) i la GI-520 (Viladrau). D'altra banda, la GIV-5201, de Viladrau a Sant Marçal, està tallada.Cal destacar que amb caràcter preventiu, s'han suspès totes les rutes de transport escolar a Catalunya i també s'ha prohibit la circulació de tots els camions, que ara ja poden circular per tot arreu. Aquest dimecres tampoc hi hagut classes a la Universitat de Vic i en molts altres centres de la comarca.El temps farà un canvi dràstic a partir de dijous, quan ja haurà entrat una onada càlida de sud a nord i les nevades es convertiran en pluges. Pujaran les temperatures i la cota de neu se situarà en els punts més alts del país.