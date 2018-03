Les obres del pont de Can Molas de Manlleu, a punt de començar

El pont de Can Molas Foto: Adrià Costa

La Diputació de Barcelona iniciarà les obres d'ampliació del pont de Can Molas de Manlleu d'aquí a dues setmanes. Els treballs també han de millorar l'accés del veïnat de Vista Alegre a la carretera B-522 a la capital del Ter. L'objectiu és ampliar la secció del pont per eixamplar el pas de vehicles i tenir voreres que compleixin els mínims establerts en la normativa d'accessibilitat. Les obres tenen un pressupost de licitació de 2 milions d'euros i està previst que durin 11 mesos. Durant aquest temps, la circulació del pont estarà tallada i es desvirà per itineraris alternatius.En una nota, la Diputació de Barcelona ha explicat que les principals actuacions que es realitzaran contemplen la reubicació a la nova vorera dels serveis, l'enderroc de la llosa actual i execució de la nova llosa de formigó armat, la instal·lació de baranes i barreres de seguretat així com la instal·lació de nou enllumenat. Les obres també inclouen la construcció d'una petita rotonda i la urbanització de l'accés al barri de Vista Alegre, així com la rehabilitació del pont de pedra. L'actuació es completarà amb un nou drenatge i la instal·lació de nova senyalització.Un cop finalitzades les obres, el pont disposarà de dos carrils de circulació de tres metres d'ample cadascun, més 30 centímetres de vorals, així com dues voreres d'1,5 metres d'ample. En total, l'ample de la secció tipus del pont serà de 10,7 m.El pont de Can Molas, a la carretera B-522, és la via directa que comunica Manlleu amb Vic i amb la C-25. El gran volum de trànsit en aquest tram de carretera, amb valors superiors als 10.000 vehicles/dia, és degut principalment a mobilitat interna i a la comunicació intermunicipal amb Vic. Actualment, la secció existent al pont compta amb carrils de 2,8 metres d'ample on difícilment es creuen dos autocars i voreres mínimes de 70 centímetres on els vianants no es poden creuar sense envair la calçada.