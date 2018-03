Detenen tres persones que acabaven de robar en una casa de Sant Julià de Vilatorta

Els objectes robats Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Vic van detenir el passat 23 de febrer, dos homes i una dona, de 29, 28 i 22 anys, veïns de Rubí (Vallès Occidental) i Cubelles (Garraf), com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.Pels volts de les nou del vespre una patrulla de paisà, que estava fent tasques de seguretat ciutadana per Seva, va rebre l’avís d’una veïna de la zona que havia sentit sorolls al jardí de casa seva i que en el mateix moment havia vist marxar un vehicle sospitós.La patrulla va anar cap al lloc dels fets i poc després va localitzar el vehicle i va identificar la seva ocupant. En l’escorcoll van trobar una motxilla amb diners, joies i rellotges. A més, també hi havia un guant i un tornavís, eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris.Els mossos van demanar a la conductora la procedència d’aquells objectes, però no va saber donar cap explicació. Després de parlar una estona amb ella van poder esbrinar que havia vingut amb dues persones més i que segurament encara es trobaven per la zona.La patrulla va iniciar recerca i poc després les va localitzar a l’estació de tren de Sant Martí de Centelles. Finalment, els mossos van esbrinar que els objectes localitzats havien estat sostrets unes hores abans en una casa de Sant Julià de Vilatorta i les tres persones estaven implicades en els fets.Els detinguts van passar el dia 26 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vic. El jutge va decretar llibertat amb mesures cautelars.