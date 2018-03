Enxampen un lladre que s'emportava els productes en una bossa isotèrmica a Vic

Un establiment de la carretera de Manlleu de Vic va alertar a la Guàrdia Urbana de Vic per la presència d'una persona sospitosa dins la seva botiga. Els agents s'hi van desplaçar i quan va sortir el sospitós, un veí de Manlleu de 34, van poder comprovar que havia robat diferents productes que portava en una bossa isotèrmica. El valor s'enfilava a 263,16 euros. La bossa isotèrmica és aïllant i sovint evita que sonin les alarmes de seguretat. Tot i això, no li va funcionar.



A més, també van comprovar que hi havia deixat una altra bossa preparada per tornar més tard que estava plena de productes de la botiga, amb un valor de 121,27 euros. Els agents van instruir diligències judicials per un delicte de furt i un altre de temptativa

de furt.